Volkswagen відправить легендарного "Жука" на пенсію

Легендарна модель Volkswagen Beetle незабаром стане історією і німецька компанія не планує розробляти "наступника".

Поточне покоління "Жука" вийшло на ринок в 2012 році і розійшлося тоді тиражем 108 тисяч, але в 2017 році обсяг продажів склав лише 59 тисяч, пише avtoblog.ua.

В цілому ряді країн припинення продажів Volkswagen Beetle, збірка якого здійснюється в Мексиці, не афішувалося. В Україну останні автомобілі імпортувалися ще в 2016 році. Продажі хетча в Німеччині припинилися в 2017 році, а на початку весни поточного року перестали завозити кабріолети, хоча, у дилерів ще є запас автомобілів.

Японія стала одним з останніх ринків, на якому продажу Beetle тривають, оскільки там він вважається культовим. "Жук" навіть увійшов в ТОП-20 імпортних машин з 4 445 проданих автомобілів у 2017 році, що на 14% перевищує результат попереднього року. Наприклад, обсяг продажів Fiat 500 склав 4 303 одиниці.

Volkswagen Beetle 2015 The Car Connection

Для японських споживачів Volkswagen підготував "прощальну" серію Beetle Exclusive з особливою обробкою і розширеним списком обладнання. Оббивка виконана з комбінації шкіри двох кольорів з ромбовидної стежкою, на порогах кріпляться накладки з назвою версії, а в оснащення входять інформаційно-розважальна система та клімат-контроль. "Ексклюзивна" версія також отримала 18-дюймові колеса, біксенонові головну оптику і світлодіодні задні ліхтарі.

Як повідомляє DW, "Жук" (Volkswagen Käfer) - наймасовіший автомобіль в історії людства. У 1934 році Гітлер доручив знаменитому конструктору Фердинанду Порше налагодити масове виробництво простої в обслуговуванні і дешевої моделі автомобіля. Назвали проект Volkswagen ("Народний автомобіль").

Volkswagen Beetle 1969 commons.wikimedia.org

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