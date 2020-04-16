Volkswagen Tiguan R помітили на Нюрбургринзі
В оновленій сім'ї Volkswagen Tiguan, яка дебютує в кінці цього року, буде спортивна версія Tiguan R.
Компанія Volkswagen готує цілу серію спортивних версій своїх ключових моделей. Раніше ми вже розповідали про нову версію хетчбека Golf R, а також про флагманський спортседан Arteon R. Всі ці моделі тестує спортивний підрозділ компанії, а випробування проводяться на знаменитій трасі Нюрбургринг.
Новий представник сімейства Tiguan отримає власний аеродинамічний обвіс, інші бампера, бічні "спідниці" і антикрило на даху. У дифузор в задньому бампері імплантували чотири хромованих патрубки вихлопних труб.
Крім того, новинка отримає більші колісні диски з оригінальним дизайном і декоративні емблеми "R". Спортивний вигляд доповнять занижена підвіска і більш потужні гальмівні механізми з синіми супортами.
Очікується, що автомобіль отримає 2-літровий турбований мотор потужністю понад 300 к.с. Крім того, в базовій комплектації Tiguan R буде мати фірмовий систему повного приводу 4Motion і роботизовану коробку передач з подвійним зчепленням DSG.
У салоні з'являться нові спортивні крісла, ексклюзивне оздоблення інтер'єру, власна графіка інформаційно-розважальної системи та інші відмінності від звичайного Tiguan.
Як писав раніше OBOZREVATEL, на європейському ринку з'явиться новий компактний кросовер від VW.