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16 квітня • оновлено в 17:59
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Volkswagen Tiguan R помітили на Нюрбургринзі

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В оновленій сім'ї Volkswagen Tiguan, яка дебютує в кінці цього року, буде спортивна версія Tiguan R.

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

Компанія Volkswagen готує цілу серію спортивних версій своїх ключових моделей. Раніше ми вже розповідали про нову версію хетчбека Golf R, а також про флагманський спортседан Arteon R. Всі ці моделі тестує спортивний підрозділ компанії, а випробування проводяться на знаменитій трасі Нюрбургринг.

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

Новий представник сімейства Tiguan отримає власний аеродинамічний обвіс, інші бампера, бічні "спідниці" і антикрило на даху. У дифузор в задньому бампері імплантували чотири хромованих патрубки вихлопних труб.

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

Крім того, новинка отримає більші колісні диски з оригінальним дизайном і декоративні емблеми "R". Спортивний вигляд доповнять занижена підвіска і більш потужні гальмівні механізми з синіми супортами.

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

Очікується, що автомобіль отримає 2-літровий турбований мотор потужністю понад 300 к.с. Крім того, в базовій комплектації Tiguan R буде мати фірмовий систему повного приводу 4Motion і роботизовану коробку передач з подвійним зчепленням DSG.

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

У салоні з'являться нові спортивні крісла, ексклюзивне оздоблення інтер'єру, власна графіка інформаційно-розважальної системи та інші відмінності від звичайного Tiguan.

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

2021 Volkswagen Tiguan R

2021 Volkswagen Tiguan R

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на європейському ринку з'явиться новий компактний кросовер від VW.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
новини авто нові авто Volkswagen кросовер позашляховик
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