Volkswagen привідкрив завісу свого майбутнього флагманського електромобіля

Генеральний директор бренду Volkswagen Ральф Брандштеттер заявив, що новий флагманський електромобіль компанії називатиметься Trinity. Його почнуть виробляти з 2026 року.

Проєкт майбутньої моделі описують як "концепцію високоефективного автомобіля з культовим дизайном" і кажуть, що вона має стати чимось абсолютно новим для Volkswagen. Про це повідомляє Electrive.

"Ми беремо на себе ініціативу щодо плоскопанельної електричної платформи, допомагаючи формувати нову основу концерну", – заявив Брандштеттер.

Він також повідомив, що цей автомобіль стоїть на трьох "китах": нова архітектура, рівень 2+ (готовність до 4 рівня) автономне водіння та нейронна мережа, радикально новий підхід до виробництва.

У розробці Trinity Volkswagen надихнеться проєктом Artemis, який Audi запустила весною минулого року. У Volkswagen хочуть створити робочу групу, яка об'єднає всі заходи від розробки до виробництва автомобіля, щоб створити високоефективний електромобіль.

Концепт Trinity мають показати до кінця 2021 року.

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