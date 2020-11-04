Volkswagen презентував найпотужніший Golf R: всі подробиці і фото

Німецька компанія представила найпотужнішу модифікацію Volkswagen Golf R нового покоління.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка буде запропонована виключно з 5-дверним кузовом хетчбек, а під капотом розташувався 320-сильний 2-літровий бензиновий мотор з турбонаддувом і прямим уприскуванням.

Покупці зможуть вибирати між 6-ступінчастою "механікою" і 7-ступінчастою роботизованою КП DSG з двома зчепленнями. А головна інновація моделі – нова повноприводна трансмісія 4Motion. Вона відрізняється від аналогів системою векторизації тяги. Для цього замість колишньої муфти на задній осі встановлені два індивідуальних фрикциона. В результаті на кожне із задніх коліс електроніка може перекинути до 100% тяги. Крім того, досвідчений пілот зможе задіяти режим Drift, в якому ESP відключається, а левова частка крутного моменту відправляється на задню вісь.

До вже знайомих режимів Comfort, Sport, Race і Individual доданий новий – Special, підготовлений спеціально для їзди по знаменитій трасі "Нюрбургринг". За даними виробника, "Північну петлю" новий Golf R проїжджає на 17 секунд швидше попередника.

"Заряджений" Golf R здатний розігнатися до першої "сотні" за 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год. Опціонний пакет R Performance дозволяє розпустити електронний "ошийник" до 270 км/год.

Автомобіль має в своєму арсеналі адаптивне шасі DCC, спортивну підвіску з більш жорсткими пружинами і стабілізаторами, зменшений на 20 мм кліренс, а кут розвалу передніх коліс збільшений на 1,2 градуса. З урахуванням збільшеної потужності автомобіль оснастили більш ефективними гальмівними механізмами з дисками збільшеного діаметру (358 мм спереду). В якості опції можна замовити 19-дюймові диски, гоночні шини та прямоточну випускну систему Akrapovic.

Golf R відрізняється власним аеродинамічним обвісом, бамперами, бічними спідницями, великим заднім спойлером і "квартетом" вихлопних патрубків. У салоні з'явилися спортивні крісла з оббивкою шкірою наппа, спортивне усічене кермо з кнопкою R і відповідний декор.

На європейському ринку Volkswagen Golf R з'явиться вже в цьому році, а орієнтовна ціна складе 50 тисяч євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Volkswagen представила Touareg з витратою 2,6 л на 100 км пробігу.