Volkswagen презентував стартову версію нового Golf

Восьме покоління популярного Volkswagen Golf отримає новий мотор, із якого буде починатися лінійка моделі.

Нагадаємо, що модель Golf VIII дебютувала в кінці минулого року. Багато років Golf займає провідну позицію в рейтингу продажів у Європі. Щоб зміцнити й без того стабільні позиції, в компанії підготували для покупців базову версію з 1-літровим 3-циліндровим бензиновим мотором TSI.

2021 Volkswagen Golf VIII volkswagen.com

Спочатку Golf VIII був доступний із двома 1,5-літровими бензиновими TSI і двома 2-літровими турбодизелями. Навесні до них додалася гібридна версія 1.5 eTSI. Шостим представником сімейства стане 1-літровий 110-сильний TSI, що працює в парі з 6-ступінчастою "механікою". Покупцям базовий Golf у комплектації Life обійдеться в 25900 євро.

Компактний 3-циліндровий мотор працює за циклом Міллера і має турбіну зi змінною геометрією. У початковій комплектації Life він працює в парі лише з 6-ступеневою МКП. Пізніше з'явиться версія з цим же мотором, доповнена стартер-генератором. Такий "м'який" гібрид буде пропонуватися з роботизованою коробкою DSG з подвійним зчепленням.

Літровий мотор забезпечує Golf розгін до "сотні" за 10,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 203 км/год. За даними виробника, витрата пального в комбінованому циклі WLTP становить 5,3-5,7 л на 100 км.

Базова комплектація Life містить 16-дюймові легксплавні диски Norfolk, світлодіодні фари, датчик дощу, датчики паркування спереду і ззаду, електропривід і підігрів дзеркал, а також систему безключового доступу.

2021 Volkswagen Golf VIII volkswagen.com

У салоні Golf Life можна виявити цифрову приладову панель з двома 10-дюймовими екранами. Перший виконує функцію приладової шкали, а другий відповідає за інформаційно-розважальні функції і управління допоміжними системами.

2021 Volkswagen Golf VIII volkswagen.com

Автомобіль також оснащений численними електронними системами допомоги водієві, зокрема й адаптивним круїз-контролем, системою збереження рядності руху, а також системою розпізнавання пішоходів і дорожніх знаків.

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