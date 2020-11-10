Volkswagen 'поставив хрест' на легендарному двигуні W12

До 2026 року Volkswagen відмовиться від свого найбільшого двигуна, W12. Причина такого рішення – масова електрифікація і екологічні вимоги до автовиробників з боку влади, які постійно стають більш жорсткими.

W12 від VW, він же 6,0-літровий WR12 48v, з'явився на світ у 2001 році, і відтоді це єдиний мотор такого об`єму, який встановлювався на серійних авто німецької групи. Зокрема, зараз його використовує одна марка, що входить до складу VW Group – Bentley, але оскільки до 2026 року британці вирішили електрифікувати свій модельний ряд (а саме, випускати тільки гібриди і електрокари), подальше виробництво W12 виглядає безглуздим, пише Autoevolution.

З іншого боку, відмова від W12 обумовлений ще й тим, що в останні роки серед автовиробників спостерігається тенденція до зменшення робочого об'єму двигуна і кількості циліндрів. Так, на зміну 12- і навіть 8-циліндровим мотором все частіше приходять турбовані агрегати з 6-ма та 4-ма циліндрами, а також гібридні силові установки.

Відзначимо, що в свій час "фольксвагенівским" W12, крім Bentley, оснащувалися такі відомі моделі, як VW Touareg і Phaeton, а також Audi A8.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault вирішив відправити на пенсію дизельні двигуни. Замість цього французька марка також зосередиться на випуску електрокарів і гібридів.