Volkswagen показав перше фото кросовера, меншого за Tiguan

Новий кросовер Volkswagen, у якого поки немає назви, показали на першому фото. У модельній лінійці німецької компанії компактне авто займе місце, яке нижче за VW Tiguan.

Виробник обіцяє повністю розсекретити модель 13 жовтня 2020 року – чекати залишилося приблизно місяць. Цікаво, що раніше про майбутню новинку нічого не було відомо.

VW Tiguan – невеликий автомобіль, але новинка виявиться ще меншою. Фото: Volkswagen

Компактний кросовер VW виявиться меншим за Tiguan. У модельній гамі вже є дві схожі моделі – T-Roc і найкомпактніший кросовер бренду T-Cross. Як із цими автомобілями співвідноситимуться розміри новинки, поки невідомо.

Найімовірніше, новий кросовер за розмірами буде близький до T-Roc. Фото: Volkswagen

Поки виробник показав перше фото. На ньому машина зображена спереду. Ми бачимо тільки силует, адже зображення автомобіля сильно затемнено. Але ми можемо розгледіти приблизну форму передніх фар. Також видно, що смужки ДХВ заходять на решітку. Між ними розташується логотип VW.

Поки новинку анонсували для ринку США. Найімовірніше, надалі автомобіль виявиться глобальною моделлю і зможе з'явитися навіть в Україні.

VW T-Cross – найменший кросовер компанії. Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що OBOZREVATEL раніше повідомляв про перемовини, присвячені виробництву електромобілів Volkswagen в Україні. Складання можуть налагодити на закарпатському заводі "Єврокар".