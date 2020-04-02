Volkswagen почав випуск кросовера, у якого немає імені

Компанія Volkswagen відправила на конвеєр нову модель. Це великий кросовер, у якого, втім, ще не має назви.

Виробництво новинки стартувало в Китаї, на спільному підприємстві FAW-Volkswagen. Автомобіль має довжину 5160 мм – для розуміння, це істотно більше розмірів Touareg, на рахунку якого "лише" 4754 мм.

Новий кросовер Volkswagen com.cn

За дизайном новий кросовер Volkswagen близький до інших SUV марки, йому притаманні характерні атлетичні форми із заявкою на спортивність. Побудована машина на модульній платформі MQB – одному з найпопулярніших "візків" німецького концерну.

Новий кросовер Volkswagen com.cn

До моторної гамми безіменного Volkswagen входять два бензинових двигуна – турбочетвірка 2.0 на 186 або 220 к.с. та 2.5 V6 потужністю близько 300 сил (точна віддача поки невідома). Всі агрегати стикуються із 7-ступіневим преселективним "роботом" та повним приводом.

Новий кросовер Volkswagen com.cn

Цікаво, що спочатку цю модель планували запустити у продаж не раніше наступного року, але, мабуть, Volkswagen вирішив прискоритися.

Новий кросовер Volkswagen com.cn

Поки що автомобіль іменується як Volkswagen SMV Concept (а також внутрішньозаводським позначенням VW416) – під цією назвою в минулому році дебютував його прототип.

Як раніше писав OBOZREVATEL, з легендарного мікроавтобуса Volkswagen зробили електромобіль.

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