Новий Tiguan виявився динамічніше і швидше Poprsche Cayenne

Volkswagen офіційно презентував Tiguan R – найпотужнішу версію кросовера за всю його історію.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Новий VW Tiguan R здатний розганятися до першої "сотні" всього за 4,9 с, що на 1,3 з менше, ніж потрібно на спринт Porsche Cayenne. А ось максимальна обмежена на звичній для більшості німецький автомобілів позначці 250 км/год.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Автомобіль оснастили 2-літровим турбированной "четвіркою" TSI потужністю 320 к.с., а обертовий момент досягає 420 Нм. Для порівняння 6-циліндровий мотор Porsche Cayenne розвиває 340 к.с. і 450 Нм.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Реалізувати потенціал потужного мотора новому Tiguan R допомагають повноприводна трансмісія 4Motion з системою векторизації тяги R-Performance Torque Vectoring та 7-ступінева роботизована коробка передач з двома зчепленнями.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Створений фахівцями підрозділу R, новий Tiguan R отримає власні настройки підвіски з адаптивними амортизаторами, зменшений на 10 мм дорожнім просвіт, 18-дюймові гальмівні диски з логотипами R на передніх супортах. В якості опції можна замовити титанову вихлопну систему Akrapovic, а 20-дюймові диски замінити на 21-дюймові Estoril.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Нові бампера можуть бути пофарбовані в колір кузова або в чорний глянець. Корпуси дзеркал отримали матові хромовані корпуси, а чорна окантовка колісних арок й глянсово-чорний задній дифузор дозволять безпомилково відрізнити новинку від інших Tiguan.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Ще однією відмінністю Tiguan R від інших представників сімейства є інтер'єр зі спортивними анатомічними "ковшами", карбоновим декором, додатковим освітленням, цифровим кокпітом з індикатором часу проходження кола і перфорованими накладками на педалі.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Ціна новинки в Німеччині починається з позначки 56,7 тисяч євро 04 ($ 67287), що на 28,5 тисяч євро дорожче базової версії Tiguan і всього на 3207 євро дешевше Touareg.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн Volkswagen Group істотно розширить лінійку електромобілів.