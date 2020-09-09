Volkswagen офіційно представив універсали Golf

Компанія Volkswagen розширила сімейство Golf за рахунок універсалів Variant і Alltrack.

Про це повідомляє прес-служба німецького виробника. У порівнянні з попередником, новинка стала більшою, як по довжині (4633 мм), так і за величиною колісної бази (2686 мм). Збільшення розмірів дозволило не тільки додати більше простору для задніх пасажирів, а й зробити багажне відділення більш містким – 611 л (+6 л). При складеному другому ряді крісел з собою в дорогу можна взяти до 1642 л (+22 л) поклажі.

VW Golf Variant виріс у довжину, а колісна база збільшена на 66 мм. фото: volkswagen-newsroom.com

Для зручності завантаження/розвантаження Golf VIII Variant двері багажника забезпечили системою безконтактного відкривання, а в середині тепер є гачки для сумок, кріпленнями для багажу і дві розетки на 12 і 230 вольт.

Golf Variant отримав систему безконтактного відкривання багажника. фото: volkswagen-newsroom.com

Для Golf Variant будуть доступні всі силові агрегати, які пропонуються для родинного хетчбека. Пізніше з'явиться спортивна версія Golf R Variant з 2-літровим бензиновим турбомотором і фірмовою системою повного приводу.

Інтер'єр Golf Variant успадкував від родинного хетчбека. фото: volkswagen-newsroom.com

Салон нового Golf Variant. фото: volkswagen-newsroom.com

"Внедорожная" версія Alltrack відрізняється базовим повним приводом 4Motion і збільшеним кліренсом. Крім того, зовні автомобіль відрізняється захисними пластиковими накладками по периметру кузова. Крім того, "позашляхова" модифікація має ряд незначних відмінностей в оздобленні салону.

Універсал Volkswagen Golf Alltrack легко відрізнити по захисному обважування. фото: volkswagen-newsroom.com

Продажі Golf Variant і Alltrack в Європі стартують в кінці нинішнього року. Ціни і спеціфікаціі стануть відомі ближче до початку продажів.

Golf Alltrack має збільшений кліренс і в "базі" оснащений повним приводом 4Motion. фото: volkswagen-newsroom.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Volkswagen готується до презентації нового компактного кросовера.