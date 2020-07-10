Volkswagen Krafter перетворили на повнопривідний всюдихід

Сергій Іванов Новини 12:23, 10.07.2020 Оновлено: 12:27, 10.07.2020

Чеська компанія Torsus з Праги поділилася першою інформацією про новий проект – повноприводному мінібусі на базі VW Crafter.

Небагато знайдеться в світі серйозних позашляховиків, здатних перевозить 21 пасажира. У компанії Torsus вирішили виправити цю ситуацію і запропонувати покупцям комфортабельний минибус з трансмісією 4х4. Автомобіль отримав назву Terrastorm і гордо іменується творцями як "самий прохідний мінібус з повним приводом".

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Torsus Terrastorm побудований на базі VW Crafter 4Motion. Він отримав посилену позашляхову підвіску, а також додатковий захист, що дозволяє дістатися до таких місць, куди звичайний автомобіль потрапити не зможе.

В залежності від побажань клієнта, компанія Torsus готова предолжіть широкий асортимент опцій і додаткового обладнання. Автомобіль може в рівній мірі використовуватися для туризму або виконувати доставку людей і вантажів у важкодоступні райони.

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Terrastorm оснащений 2-літровим турбодизелем TDI потужністю 177 к.с., який можна замовити з 6-sступенчатой "механікою" або класичним 8-ступінчастим "автоматом".

Дебют позашляхового мінібуса очікується в кінці липня, а продажі новинки почнуться в третьому кварталі нинішнього року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, армійський всюдихід перетворили в будинок на колесах.

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