Volkswagen Jetta перетворили на SEAT Tarraco з іншим ім'ям

Знаменита модель Volkswagen Jetta поділилася своїм ім'ям з новим брендом, який VW створив близько року тому. Тепер з'явився кросовер Jetta VS7, натхненний SEAT Tarraco.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новий бренд утворили спеціально для продажу доступних молодіжних автомобілів на китайському ринку. Представлений кросовер Jetta VS7 2020 – вже третя модель компанії.

Jetta VS7 – новий місткий кросовер зі знайомим ім'ям carscoops.com

Новинка, судячи з усього, отримала безліч запозичень від семимісного кросовера Сеат Таррако. Правда, Jetta VS7 вийшов трохи компактнішим: довжина/ширина/висота складають 4624 мм/1841 мм/1633 мм проти 4735 мм/1839 мм/1658 мм у Tarraco.

У профіль Jetta VS7 майже не нагадує свого брата carscoops.com

Колісна база VS7 дорівнює 2730 мм (у кросовера SEAT – 2787 мм). У дизайні новинки спостерігаються деякі відсилання на іспанського брата, однак більшою мірою Jetta VS7 нагадує інші моделі молодого бренду – Jetta VS5 (SEAT Ateca) і Jetta VA3 (VW Jetta минулого покоління).

Задні ліхтарі дісталися від Jetta VS5 carscoops.com

Варто відзначити передню решітку, фари і оформлення бампера, які вже стали фірмовими для компанії. Але головне – третій ряд крісел в салоні, завдяки якому кросовер здатний розмістити сімох пасажирів.

SEAT Tarraco – більш вишуканий семимісний кросовер для європейського ринку seat.com

Jetta VS7 2020 оснастили 1,4-літровим бензиновим турбомотором на 150 к.с. До нього в пару доступні 6-ступінчасті механічна і автоматична КПП. Про плани VW Group вивести новий бренд на європейський ринок поки нічого не відомо.

Jetta VA3 – поки єдиний седан молодого бренду volkswagen-newsroom.com

Першим кросовером став Jetta VS5, який є перелицьованим Сеат Атека volkswagen-newsroom.com

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