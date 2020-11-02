Volkswagen готується до презентації Golf R

Напередодні презентації компанія Volkswagen показала тизер і поділилася інформацією про новинку.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Volkswagen Golf R отримає інноваційну систему повного приводу з регулюванням крутного моменту коліс на задній осі. Система повного приводу тісно взаємодіє з іншими електронними системами ходової частини, такими як система імітація блокувань диференціалів (XDS) і адаптивною підвіскою DCC.

Під капотом новинки буде встановлений турбований мотор 2.0 TSI серії EA888. За попередніми даними, він буде видавати 333 к.с. Високотехнологічний двигун з безпосереднім уприскуванням відрізняється інноваційними рішеннями. Наприклад, системою водяного охолодження вихлопних газів, що подаються до турбонагнетателю, а також системою змін фаз газорозподілу з регулюванням як впускних, так і випускних клапанів. Новий Golf R стане найпотужнішою серійною модифікацією за всю історію моделі.

Нагадаємо, що вперше версія R з'явилася в 2002 році в четвертому поколінні моделі. Хетчбек Golf R32 мав атмосферний 3,2-літровий мотор VR6 потужністю 241 к.с. і 6-ступінчасту "механіку". Розгін до 100 км/год займав 6,6 с. У 2003 році цей хот-хетч став першою моделлю Volkswagen, для якої за доплату запропонували "робот" DSG з двома зчепленнями. Він дозволив скоротити час розгону до "сотні" до 6,4 с.

У шостому поколінні (2009 г.) топ-модель була перейменована в Golf R, і під капотом розташовувався турбований двигун 2.0 TSI потужністю 270 к.с. У сьомому поколінні його потужність 2-літрового довели до 310 сил.

В кінці 2016 року спільно з тюнінг-ательє Abt була випущена лімітована серія Golf R360S з мотором на 360 к.с., але цей проект не отримав подальшого розвитку.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Volkswagen представила Touareg з витратою 2,6 л на 100 км пробігу.