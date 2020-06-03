Volkswagen готується до дебюту нового Arteon

Компанія Volkswagen оприлюднила дату офіційної прем'єри нового покоління моделі Arteon. Дебют новинки намічений на 24 червня.

В рамках презентації компанія представить відразу дві версії – ліфтбек і універсал. Нагадаємо, що раніше автомобіль пропонувався тільки в трьохоб'ємна виконанні. Ожіджается, що пізніше на базі універсала з'явиться версія Offroad зі збільшеним кліренсом і захисним обвісом по периметру кузова.

2021 Volkswagen Arteon volkswagen-newsroom.com

Презентація новинки пройде відповідно до трендів у режимі онлайн через карантин. Нове покоління Arteon отримає зовнішність у новій стилістиці бренду, яку першим приміряв на себе Golf восьмий генерації.

2021 Volkswagen Arteon volkswagen-newsroom.com

Arteon отримає "просунуту" інформаційно-розважальну систему MIB3 від VW Group з новітньою технологією зв'язку та широкими можливостями комунікації зі смартфонами. Крім того, для новинки буде доступна система "автопілота" яка зможе керувати, прискорювати і гальмувати автомобіль на швидкостях до 210 км/год.

2021 Volkswagen Arteon volkswagen-newsroom.com

Очікується що автомобіль буде оснащуватися широкою гамою моторів, в тому числі 330-сильним 2.0 TSI від Golf R і новим 3-літровим турбованим VR6 TSI потужністю близько 400 к.с. Крім того, для новинки будуть доступні гібридні силові агрегати. Всі технічні подробиці про модель стануть відомі після презентації.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представила новий кросовер Nivus.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!