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16 квітня • оновлено в 10:11
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Volkswagen готує флагманську модель з характером

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Відразу кілька нових Volkswagen проходять випробування на "Північній петлі" Нюрбургринга. Про Golf R ми вже розповідали. Ще одна новинка – флагманський VW Arteon в "зарядженої" версії R.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

carscoops.com

Автомобіль майже позбавлений камуфляжу, але нехай вас це не обманює. Насправді, якщо придивитися, то окремі елементи дизайну приховані від сторонніх очей. Зате добре видно, що "R-ка" отримала нові бампери з великими повітрозабірниками спереду і дифузором ззаду.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

carscoops.com

Також можна відзначити задній спойлер, квартет хромованих патрубків вихлопної системи, занижену підвіску, а також ексклюзивні колеса Volkswagen R, що приховують більш потужні гальма з перфорованими дисками і забарвленими в синій колір супортами.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

carscoops.com

Думки щодо двигуна оновленого Arteon R розділилися. Деякі джерела стверджують, що він буде оснащений новим 3-літровим VR6 з подвійним турбонаддувом потужністю близько 400 к.с. Інші вважають, що це буде 2,0-літровий 333-сильний турбомотор від Golf R. Другий варіант виглядає краще.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

carscoops.com

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

carscoops.com

У будь-якому випадку, автомобіль отримає в стандартній комплектації систему повного приводу 4Motion і коробку передач з подвійним зчепленням DSG. Дебют VW Arteon R очікується останньому кварталі нинішнього року, в майбутньому році повинен з'явиться універсал Arteon R Shooting Brake.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринзі

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen відмовиться від моделей Sharan і Touran.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Volkswagen новини авто нові авто
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