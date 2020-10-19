Volkswagen Golf перевели на задній привід та спорядили мотором V8 від BMW

Фінська команда інженерів з Maailmanlopun Vehkeet побудувала незвичайний автомобіль для дріфту. Кузов для нього фахівці взяли у звичайного гетчбека Volkswagen Golf 7 покоління, а начинку запозичили у BMW 90-х років.

Як відомо, штатно "Гольф" є передньопривідним автомобілем (в більш дорогих версіях його споряджають повним приводом), а у даному випадку машину зробили задньопривідною. Водночас під капотом гетбека прописався 4,0-літровий мотор BMW V8 M60B40 (таким раніше оснащувалися BMW 5- і S-Series), віддачу якого механіки форсували до 286 к.с. і 400 Нм, пише Grumblo (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Однак це ще не все "БМВшні" деталі, які дісталися найвідомішому представникові VAG. Так, від BMW 3-Series E36 до нього перекочувала передня вісь, а від 5-Series E39 – задня вісь разом з диференціалом. Крім того, гетчбек оснастили спортивною підвіскою BC Racing.

Примітно, що зовні цей автомобіль ніяк себе не видає – за винятком старих коліс BMW і каркаса безпеки, який можна розглядати через тоноване скло. Проте, 1300-кілограмовий "Гольф" легко відправляється в занос від найменшого дотику до педалі газу.

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