Volkswagen Golf перевели на задній привід та спорядили мотором V8 від BMW

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
3,8 т.
Volkswagen Golf перевели на задній привід та спорядили мотором V8 від BMW

Фінська команда інженерів з Maailmanlopun Vehkeet побудувала незвичайний автомобіль для дріфту. Кузов для нього фахівці взяли у звичайного гетчбека Volkswagen Golf 7 покоління, а начинку запозичили у BMW 90-х років.

Як відомо, штатно "Гольф" є передньопривідним автомобілем (в більш дорогих версіях його споряджають повним приводом), а у даному випадку машину зробили задньопривідною. Водночас під капотом гетбека прописався 4,0-літровий мотор BMW V8 M60B40 (таким раніше оснащувалися BMW 5- і S-Series), віддачу якого механіки форсували до 286 к.с. і 400 Нм, пише Grumblo (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

VW Golf 7 з начинкою BMW

Однак це ще не все "БМВшні" деталі, які дісталися найвідомішому представникові VAG. Так, від BMW 3-Series E36 до нього перекочувала передня вісь, а від 5-Series E39 – задня вісь разом з диференціалом. Крім того, гетчбек оснастили спортивною підвіскою BC Racing.

VW Golf 7 з начинкою BMW

Примітно, що зовні цей автомобіль ніяк себе не видає – за винятком старих коліс BMW і каркаса безпеки, який можна розглядати через тоноване скло. Проте, 1300-кілограмовий "Гольф" легко відправляється в занос від найменшого дотику до педалі газу.

VW Golf 7 з начинкою BMW
VW Golf 7 з начинкою BMW

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Tesla Model S проїхала за 6 років понад 1,2 млн км.

Новини автосвітувидеонові автоавтоVolkswagen