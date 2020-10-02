Volkswagen додав у свій найбільший седан холодильник

Компанія Volkswagen представила оновлену версію моделі Phideon. Це флагманський седан марки, який з'явився на світ у 2016 році і є ідеологічним наступником культового Phaeton. Машина отримала злегка оновлену зовнішність, переглянуту техніку і нові опції.

Фото і характеристики моделі опублікувала прес-служба автовиробника. Паралельно VW показав новинку живцем на автосалоні в Пекіні, причому вибір локації недивний – єдиним ринком, де представлена ця модель офіційно, є Китай. І, потрібно сказати, там справи у моделі йдуть не дуже добре: так, в в січні-серпні цього року продано всього 4807 штук моделі, тоді як її найближчий родич Audi A6 тільки в одному минулому місяці розійшовся тиражем в 17 тис. од. Проте, поки німці не мають наміру списувати з рахунків свій флагман і навіть вирішили його трохи "оживити".

Volkswagen Phideon 2021.

Отже, оновлений Volkswagen Phideon трохи відрізняється від актуальної моделі злегка зміненим дизайном і оснащенням. Зокрема, седан отримав переглянуті бампери на спортивний манер, решітку радіатора і оптику, а також логотип з підсвічуванням. Габарити залишилися тим ж, сенсу їх збільшувати не було, машина і так велика: її довжина становить 5074 мм, ширина – 1893 мм, а висота – 1 489 мм.

Volkswagen Phideon 2021.

Volkswagen Phideon 2021.

Volkswagen Phideon 2021.

Усередині кардинальних змін не відбулося, седан і раніше оснащується аналоговою панеллю приладів і 9,2-дюймовим екраном мультимедіа. Зате в задній диван між сидіннями вперше встановили бар-холодильник. В оснащення "Фідеона" входять масаж і вентиляція сидінь, бездротова зарядка для смартфона, панорамний дах, проекційний дисплей, система нічного бачення, автопаркувальник, адаптивний круїз-контроль, камера кругового огляду. Також в якості опції буде пропонуватися пневматична підвіска.

Volkswagen Phideon 2021.

З моторної гами машини прибрали тубомотор V6 3.0 (299 к.с.) і гібридну установку, таким чином, залишився лише один двигун – 2,0-літровий TSI потужністю 224 к.с. і крутним моментом 350 Нм (він працює в парі із семиступіневою коробкою передач DSG) .Раніше для авто був також доступний повний привід, але тепер покупцям доведеться задовольнятися лише одним переднім приводом.

Volkswagen Phideon 2021.

Продаж Volkswagen Phideon повинен початися в цьому місяці. Швидше за все, седан так і залишиться суто "китайським" автомобілем.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що дизельний VW Golf виявився економніше електричного аналога.