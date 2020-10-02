Volkswagen додав у свій найбільший седан холодильник

Компанія Volkswagen представила оновлену версію моделі Phideon. Це флагманський седан марки, який з'явився на світ у 2016 році і є ідеологічним наступником культового Phaeton. Машина отримала злегка оновлену зовнішність, переглянуту техніку і нові опції.

Фото і характеристики моделі опублікувала прес-служба автовиробника. Паралельно VW показав новинку живцем на автосалоні в Пекіні, причому вибір локації недивний – єдиним ринком, де представлена ця модель офіційно, є Китай. І, потрібно сказати, там справи у моделі йдуть не дуже добре: так, в в січні-серпні цього року продано всього 4807 штук моделі, тоді як її найближчий родич Audi A6 тільки в одному минулому місяці розійшовся тиражем в 17 тис. од. Проте, поки німці не мають наміру списувати з рахунків свій флагман і навіть вирішили його трохи "оживити".

Отже, оновлений Volkswagen Phideon трохи відрізняється від актуальної моделі злегка зміненим дизайном і оснащенням. Зокрема, седан отримав переглянуті бампери на спортивний манер, решітку радіатора і оптику, а також логотип з підсвічуванням. Габарити залишилися тим ж, сенсу їх збільшувати не було, машина і так велика: її довжина становить 5074 мм, ширина – 1893 мм, а висота – 1 489 мм.

Усередині кардинальних змін не відбулося, седан і раніше оснащується аналоговою панеллю приладів і 9,2-дюймовим екраном мультимедіа. Зате в задній диван між сидіннями вперше встановили бар-холодильник. В оснащення "Фідеона" входять масаж і вентиляція сидінь, бездротова зарядка для смартфона, панорамний дах, проекційний дисплей, система нічного бачення, автопаркувальник, адаптивний круїз-контроль, камера кругового огляду. Також в якості опції буде пропонуватися пневматична підвіска.

З моторної гами машини прибрали тубомотор V6 3.0 (299 к.с.) і гібридну установку, таким чином, залишився лише один двигун – 2,0-літровий TSI потужністю 224 к.с. і крутним моментом 350 Нм (він працює в парі із семиступіневою коробкою передач DSG) .Раніше для авто був також доступний повний привід, але тепер покупцям доведеться задовольнятися лише одним переднім приводом.

Продаж Volkswagen Phideon повинен початися в цьому місяці. Швидше за все, седан так і залишиться суто "китайським" автомобілем.

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