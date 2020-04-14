"Волгу" з СРСР оцінили у Великобританії в 40 тисяч фунтів

На британському сайті з'явилося оголошення про продаж експортної правокермової модифікації ГАЗ-21 "Волга"

Незважаючи на далекий від ідеалу стан, автомобіль оцінили в 40 тисяч фунтів. "Волга" виготовлена в 1963 році, а на облік у Великобританії машину поставили роком опісля.

Правокермову "Волгу" виставили на продаж у Великобританії gaz21.co.uk

Правокермову "Волгу" виставили на продаж у Великобританії gaz21.co.uk

Автомобіль виготовлений у 1963 році gaz21.co.uk

Правокермову "Волгу" виставили на продаж у Великобританії gaz21.co.uk

Правокермову "Волгу" виставили на продаж у Великобританії gaz21.co.uk

Продажем автомобілів з СРСР займався британський дилер Thomson & Taylor. Автомобіль має двоколірне забарвлення, а з огляду на показники одометра, по британських дорогах "Волга" накатала 127648 км.

Правокермову "Волгу" виставили на продаж у Великобританії gaz21.co.uk

Правокермових машин було виготовлено всього приблизно сотню для чотирьох країн: Великобританії, Індонезії, Кіпру та Швеції. В останній правосторонній рух замінили на лівосторонній тільки в 1967 році.

Ось так автомобіль виглядав спершу. Зверніть увагу на забарвлення переднього крила gaz21.co.uk

Автомобіль отримав британську реєстрацію в 1964 році gaz21.co.uk

У Великобританії фірма Thomson & Taylor пропонувала "Волгу" з 1960 року, а вперше жителі Туманного Альбіону познайомилися з гордістю радянського автопрому в 1959 році на автомобільному салоні в Лондоні. Тоді модель ще була лівокермовою та оцінювалася в 919 фунтів, 10 шилінгів і 3 пенси.

З 1962 року до Великобританії стали постачатися версії з правим кермом – ГАЗ-21П. У процесі модернізації привід коробки передач на кермі замінили звичайним важелем в підлозі. До речі, за це просте рішення конструктори Олександр Невзоров і Володимир Реутов отримали авторське свідоцтво на винахід та премії в розмірі трьох місячних зарплат (600 рублів).

За словами Невзорова, у Великобританію відправили всього 15 правокермових седанів. Після планової модернізації версія з правим кермом отримала позначення ГАЗ-21Н.

Праворульная ГАЗ-22П "Волга" для британського ринку gaz21.co.uk

Крім седана, на експорт вирушили й аналогічні правокермові універсали, один із яких навіть потрапив у кадр фільму про Джеймса Бонда "Кульова блискавка".

ГАЗ-22П "Волга" в фільмі про Джеймса Бонда "Кульова блискавка" IMCDb.org

Але повернімося до нашого героя. За словами продавця, це один з двох седанів 21П, що збереглися в Великобританії до наших днів. Ще п'ять машин належать до пізнішої модифікації ГАЗ-21Н.

Правокермову "Волгу" виставили на продаж у Великобританії gaz21.co.uk

Крім правокермової моделі, продавець пропонує ГАЗ-21K 1962 роки з лівим кермом і британською реєстрацією за "значно меншу суму".

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