Водневі електрокари скоро коштуватимуть, як бензинові авто — BMW

Поряд зі чистими електромобілями BMW робить також ставку на водневі авто. Поки такі машини дорого коштують у виробництві, але баварській компанії впевнені, що скоро їх вартість помітно впаде.

Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph розповів віце-президент BMW, доктор Юрген Гулднер. За його словами, вже протягом найближчих 5 років автомобілі на паливних елементах можуть стати такими ж дешевими, як і ТЗ, оснащені двигунами внутрішнього згоряння. Цьому посприяє той факт, що при їх виробництві зведуть до мінімуму використання такого дорогого компонента, як платина (вона виступає каталізатором хімічної реакції). Відповідні зміни BMW повинна показати на прикладі своєї водневої силової установки третього покоління, яка зараз знаходиться в розробці.

У BMW є вже прототип водневого авто. Він побудований на базі BMW X5 press.bmwgroup.com

"Ми вже починаємо працювати над третім поколінням [водневої установки - ред.] з явним завданням знизити вартість до рівня, який дозволить вийти на ринок. Це [паритет цін] станеться у 2025 році. Якщо ви подивитеся на плани, опубліковані Японією, Кореєю та іншими країнами, усі вони визначають проміжок між 2025 і 2035 роками як вікно можливостей для вирівнювання витрат [на водородні продукти] по відношенню до традиційних технологій ",– заявив Гулднер.

Прототип водневого BMW X5 press.bmwgroup.com

Компанія BMW працює з водневими технологіями з 2015 року – в цьому напрямку вона співпрацює з Toyota, яка, до речі, вже має в своєму портфелі серійний водневий автомобіль Mirai (причому на конвеєр скоро відправиться вже друге покоління цієї моделі). А ось у BMW перше серійне авто на паливних елементах повинно з'явитися у 2022 році – ним стане воднева версія кросовера X5. У минулому році компанія представила концепт-кар X5 FCEV, який зараз тестується на дорогах загального користування. Як зазначив топ-менеджер BMW, нині водневі прототипи проїжджають на одному баку 402-480 км, але незабаром запас ходу буде доведений до 560 км. При цьому слідом за X5 FCEV на конвеєр будуть відправлені водневі версії X6 і X7.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, власник електромобіля BMW виявив цікаву особливість своєї машини. Вона дозволяє ще більше економити грошей на експлуатації.

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