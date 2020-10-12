Воднева Toyota буде возити Папу Римського

Глава католицької церкви Папа Франциск отримав у своє розпорядження унікальний автомобіль на водні.

Про це повідомляє портал Carscoops. Електромобіль передали Папі Римському як дарунок від Конференції католицьких єпископів Японії (ККЄЯ), центрального органу управління католицькою церквою "Країни, де сходить сонце".

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Це автомобіль є одним з двох примірників Toyota Mirai, побудованих спеціально японською компанією і переданого священнослужителям ККЄЯ для використання під час візиту Папи Франциска в Японію в листопаді минулого року.

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

"Папамобіль" досягає в довжину 5,1 м, а висота машини з урахуванням прозорого ковпака – 2,7 м.

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Церемонія передачі в дар автомобіля відбулася в папській резиденції у Ватикані, на якій були присутні керівники європейського та італійського відділень компанії Мігель Фонсека і Мауро Каруччі, отець Домініко Макото Вада з ККЄЯ, а також Сейджи Окада, посол Японії у Ватикані.

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Toyota Mirai Popemobile створений на базі нинішнього покоління водневого седана Mirai і здатний без дозаправки долати до 500 км. Протягом багатьох років в колекції папського гаража з'являлися самі неординарні авто, від Fiat Panda і Mercedes-Benz G-Class до автобусів і суперкарів. Водневий Mirai стане найбільш екологічним транспортним засобом понтифіка, і допоможе Папі Франциску в процесі просування ідей захисту навколишнього середовища.

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