Отримати водійські права в Україні стане простіше: всі подробиці

Здати на водійські права в Україні стане набагато простіше завдяки новим правилам.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС. З 19 жовтня вступає в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2019 р № 320 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Отримати права в Україні стане простіше youngdriver.com

Зміни насамперед стосуються майбутніх водіїв і автошкіл:

допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;

практичний іспит проводиться в територіальному центрі МВС, в якому успішно зданий теоретичний іспит;

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скоротився з 10-ти до 2-х років;

під час складання іспиту можна використовувати фото- і відеозйомку;

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл видаватися не буде. Замість цього його в електронному вигляді автошкола внесе до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім того, між територіальними органами з надання сервісних послуг МВС і закладами з підготовки водіїв буде впроваджена система електронного обміну інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому виконуються практичні заняття. Нововведення покликані поліпшити організацію процесу підготовки майбутніх водіїв і впровадити моніторинг за навчанням кожного слухача.

За новими правилами передбачається, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, допускаються до іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Автошколи зможуть отримувати акредитацію в регіональних сервісних центрах МВС http://hsc.gov.ua/

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Тепер ця функцію виконуватимуть регіональні сервісні центри МВС. Це дасть можливість скоротити час на оформлення, оскільки документи розглядаються за місцем знаходження таких закладів. До того ж, це дозволить суб'єктам господарської діяльності заощадити кошти на транспортні витрати.

Таким чином, з 19 жовтня 2019 року:

заяву про затвердження робочих програм і планів закладу подаються в РСЦ МВС (за місцем знаходження закладу);

заяву про проведення огляду матеріально-технічної бази закладу подаються в ТСЦ МВС (за місцем знаходження закладу);

заяву та відповідні матеріали для проведення державної акредитації закладу подаються в РСЦ МВС (за місцем знаходження закладу).

Постановою також передбачено, що сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, до чого призведуть зміни в порядку отримання водійських прав.

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