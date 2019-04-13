Питання до МВС: навколо Зайцевої розгорається новий скандал

Якщо автошколу, де вчилась винуватиця трагічної ДТП у Харкові Олена Зайцева, вирішили позбавити акредитації, то за такою ж логікою треба забрати ліцензію і в підрозділу МВС, який видавав дівчині водійське посвідчення.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив автоюрист Денис Конюшко. Він додав, що автошкола лише готує майбутніх водіїв, а перевіряють знання у сервісному центрі, тому всі питання до МВС.

"Автошкола автошколою, але де Зайцева здавала екзамен після навчання? У МВС, де перевіряють факт наявності знань усіх курсантів. Якщо людині видають посвідчення водія, то очевидно, що підготовка в автошколі проводилась належним чином. Тут ставиться великий знак питання – чому Зайцевій видали права, якщо школа так погано учила її? Тому якщо автошколу позбавляють ліцензії, то закривайте відповідно і підрозділ МВС, який видав цій дівчині посвідчення", – сказав юрист.

Аби побороти явище купівлі посвідчень, є один дієвий спосіб, сказав автоюрист. За його словами, обов`язок для інструкторів з водіння та викладачів в автошколах вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про курсанта та дані про проведення усіх занять допоможе вирішити це питання.

"Електронний журнал буде діяти між працівниками автошкіл і МВС. Викладачі також будуть вносити туди дані про відвідування учнем занять", – додав він.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відеофіксацію під час тестів на отримання водійських прав ввели на початку року. Найближчим часом планується введення відеоконтролю і під час практичної частини іспитів.

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