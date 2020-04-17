Водій зняв із салону авто свій розгін до 372 км/год. Відео

Через карантин дороги у багатьох країнах спорожніли. Цим вирішив скористатися водій 963-сильного гіперкара Ferrari LaFerrari – на одному з автобанів Німеччини він розігнався до відверто шаленої швидкості.

Автомобіліст виїхав на магістраль і став поступово набирати швидкість: відео починається з 217 км/год, потім він доходить до 250 км/год, після чого – 300, 330, 349 і 360 км/год. Нарешті, зипиняється спідометр лише на 372 км/год!

Розгін Ferrari на автобані до 372 км / год Скріншот відео

Про своє "досягнення" повідомив сам автомобіліст: однією рукою він керував машиною, а іншою – знімав те, що відбувається на смартфон. При цьому дорога дійсно була порожньою: за весь час зйомки на трьохсмуговому шосе "гонщику" зустрілося лише три транспортних засоби.

Цікаво, що Ferrari ніколи не називала максимальну швидкість LaFerrari – в компанії лише просто заявляли, що автомобіль розганяється "понад 350 км/год". Однак ніхто й не міг подумати, що під приставкою "понад" може ховатися цілих 22 км/год.

Ferrari LaFerrari hushhush.com

До речі, Ferrari LaFerrari вже не випускається – її виробляли з 2013 по 2018 роки. Всього було зібрано 499 таких гіперкарів, кожен з яких коштував більше 2 млн євро.

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