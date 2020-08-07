Водій заплатив 75 штрафів за непристойний жест на швидкісний камері

Стас Сіділєв Новини 12:35, 7.08.2020

26-річний німецький водій BMW X5 заплатив за перевищення швидкості набагато більше, ніж слід було спочатку. Його штраф збільшили в 75 разів за непристойні жести.

Камера контролю швидкості зафіксувала перевищення на 11 км/год: при дозволених 70 км/год власник кроссовера БМВ їхав зі швидкістю 81 км/год.

У Німеччині за це передбачається штраф в розмірі 20 євро. Але цю суму збільшили в 75 разів – до 1500 євро. Причина – непристойна поведінка, адже власник авто навмисне показав у камеру контролю швидкості середній палець.

Очевидно, це є проявом агресивної поведінки по відношенню до заходів безпеки на дорогах. На додачу непристойного автомобіліста покарали позбавленням водійських прав на один місяць.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про елітний автомобіль, який відправили на штрафмайданчик за неправильне паркування в Києві.

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