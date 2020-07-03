Водій влаштував ДТП і розбив 6 автомобілів. Відео

Стас Сіділєв Новини 11:30, 3.07.2020

У США в місті Майамі (штат Флорида) водій влаштував ДТП на майданчику з продажу автомобілів. Всього в аварії постраждало шість автомобілів, а дилер повідомив про втрати в розмірі $100 000.

У США водій залетів на парковку і влаштував масштабну ДТП.
Скріншот відео

Чоловік за кермом Cadillac Eldorado, судячи з відео, навіть не планував сповільнюватися на перехресті. На повному ходу автомобіль підлетів на тротуарі, пробив огорожу і влетів на парковку перед дилерським центром.

Двоє людей, що знаходилися в машині, залишилися живі та не отримали серйозних травм. Цікаво, що дівчина, яка перебувала на пасажирському місці, вибралася з автомобіля, перелізла через паркан і самостійно покинула місце ДТП. Водія з транспортного засобу витягували рятувальники.

У США водій залетів на парковку і влаштував масштабну ДТП.
Скріншот відео
У США водій залетів на парковку і влаштував масштабну ДТП.
Скріншот відео
У США водій залетів на парковку і влаштував масштабну ДТП.
Скріншот відео

Тепер поліція займеться причиною пригоди. Можливо, водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше OBOZREVATEL показував кумедну ДТП за участю двох однакових Lamborghini.

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