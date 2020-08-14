Водій вантажівки 20 хвилин їздив від поліції через зраду дружини

У штаті Огайо (США) поліція близько 20 хвилин продовжувала погоню за порушником на вантажівці Volvo. Водій тягача перевищував швидкість і рухався зустрічною смугою. Причиною послужила зрада дружини.

Поліція штату відреагувала на виклик після повідомлення про рух вантажівки на високій швидкості неасфальтованою розділовою смугою. Правоохоронці почали переслідування, гонитва тривала близько 20 хвилин.

Під час переслідування водій вантажівки дзвонив до служби порятунку і говорив, що його дружина зраджує йому. Вона в цей час перебувала в кабіні поруч з ним. Чоловік відмовлявся здаватися через те, що йому загрожувало 20 років в'язниці.

Після кількох пострілів в моторний відсік вантажівку вдалося зупинити. Водія затримали, а його дружину доставили в лікарню.

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