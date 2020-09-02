Тюнінгована Audi загорілася на швидкості 240 км/год – гальма відмовили. Відео

У США 28 серпня водій тюнінгованої Audi RS3 опинився в охопленій полум'ям машині, коли його автомобіль загорівся прямо під час вуличної гонки. Гальма відмовили, але водій і пасажир не постраждали.

Під час вуличного заїзду компактна модель Audi, чий двигун довели до потужності 1100 к.с., успішно змагалася з суперкарами McLaren і Nissan та перевищила швидкість 240 км/год. Після цього почалися проблеми. Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки.

Моторний відсік заповнився густим димом, а з-під машини почали вилітати іскри. Дим почав також проникати до салону, але автомобіль не реагував на педаль гальм. Ситуація ускладнилася тим, що поломка трапилася перед затяжним схилом на трасі.

Водій не зумів зупинити машину, адже гальма відмовили. Скриншот відео

Усередині авто водій і пасажир продовжували рухатися накатом, очікуючи на зупинку транспортного засобу. Коли їм вдалося вибратися з машини, полум'я вже охопило передню частину кузова. Виявилося, що в автомобілі від'єдналися гальмівні магістралі, через що рідина потрапила на розпечений двигун, що і призвело до загоряння.

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