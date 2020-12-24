Водій старої 'Фієсти' протаранив Lamborghini Aventador і втік з місця ДТП

У Великій Британії відбулася нетипова ДТП – в одному з населених пунктів зіткнулися Lamborghini Aventador SV і Ford Fiesta старого покоління. Момент удару був зафіксований як мінімум двома камерами, а кульмінацією стало те, що водій хетча Ford зник з місця аварії.

Як пише C ar Buzz, зіткнення відбулося в той момент, коли водій Lamborghini Aventador намір повернути ліворуч на перехресті після включення сигналу повороту і уповільнення для безпечного виконання маневру. Але схоже, що інший автомобіліст, який їхав ззаду на Ford Fiesta, не звернув увагу на попереду стоїть суперкар або ж, навпаки, відволікся на його яскраву зовнішність, через що не зменшив швидкість і в'їхав в задню частину італійської машини. Коли він зрозумів, що накоїв, то вирішив втекти з місця події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Тепер власник шукає Lamborghini неусвідомленого водія і обіцяє винагороду кожному, хто допоможе знайти водія "Фієсти". З хорошого – машина не сильно постраждала, тому незабаром вона повинна повернутися на дороги.

Втім, ремонт в будь-якому випадку буде недешевим, враховуючи, йдеться про італійський суперкар, ринкова вартість якого становить 200 000 доларів.

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