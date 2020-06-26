Водій, що збив мотоцикліста, шокував неадекватністю

Очевидці записали на відео наслідки жахливої ДТП. Водій мінівену збив мотоцикліста і, немов не помітивши цього, продовжив рух із застряглим в бампері байком. ДТП сталася в штаті Каліфорнія, США.

На відео помітно сріблястий мінівен, в передній частині якого затиснуто мотоцикл. Транспортний засіб генерує величезну кількість іскор, але автомобіліста, схоже, це зовсім не хвилює. Він рухається з досить високою швидкістю і обганяє інших учасників руху, намагаючись сховатися.

Пізніше з'ясувалося, що водій поводився дуже агресивно, коли збив власника мотоциклу. Потерпілий заявив ЗМІ, що удар був навмисним і автомобіліст, здається, хотів його вбити.

Водій мінівену збив мотоцикліста і вирішив втекти з місця ДТП. Скріншот відео

Мотоцикл, що застряг під машиною, вивергав іскри. Скріншот відео

Пізніше мотоцикл, який напевно не підлягає відновленню, знайшли на узбіччі. Водій мінівену, в свою чергу, врізався в паркан і припинив рух.

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