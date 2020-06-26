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Водій, що збив мотоцикліста, шокував неадекватністю

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
3,7 т.
Неадекватного винуватця ДТП побачили в Каліфорнії. Скріншот відео

Неадекватного винуватця ДТП побачили в Каліфорнії. Скріншот відео

Очевидці записали на відео наслідки жахливої ДТП. Водій мінівену збив мотоцикліста і, немов не помітивши цього, продовжив рух із застряглим в бампері байком. ДТП сталася в штаті Каліфорнія, США.

На відео помітно сріблястий мінівен, в передній частині якого затиснуто мотоцикл. Транспортний засіб генерує величезну кількість іскор, але автомобіліста, схоже, це зовсім не хвилює. Він рухається з досить високою швидкістю і обганяє інших учасників руху, намагаючись сховатися.

Пізніше з'ясувалося, що водій поводився дуже агресивно, коли збив власника мотоциклу. Потерпілий заявив ЗМІ, що удар був навмисним і автомобіліст, здається, хотів його вбити.

Водій мінівену збив мотоцикліста і вирішив втекти з місця ДТП.

Водій мінівену збив мотоцикліста і вирішив втекти з місця ДТП. Скріншот відео

Мотоцикл, що застряг під машиною, вивергав іскри.

Мотоцикл, що застряг під машиною, вивергав іскри. Скріншот відео

Пізніше мотоцикл, який напевно не підлягає відновленню, знайшли на узбіччі. Водій мінівену, в свою чергу, врізався в паркан і припинив рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потенційний покупець нової Toyota Supra вирішив зробити пробну поїздку, але не впорався з керуванням і знищив машину.

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