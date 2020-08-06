Водій, що заснув за кермом, знищив камеру контролю швидкості

В околицях міста Росток, федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина, відбулася одна з найбільш дивних аварій. Водій мимоволі "помстився" камері контролю швидкості, яка зловила його на порушенні.

Як пише autobild.de, 26-річний водій заснув за кермом свого Volkswagen Fox, а коли наблизився до камери контролю швидкості, то раптово прокинувся від спалаху (оскільки система зафіксувала перевищення швидкості). Після цього автомобіліст випадково смикнув кермо праворуч і наїхав на цю камеру, повністю її знищивши.

Поліція перевірила водія на наявність у крові наркотиків і алкоголю, результати виявилися негативними. На щастя, все обійшлося без постраждалих, але покарання водієві не уникнути: окрім штрафу за перевищення швидкості, він також заплатить за знищене поліційне обладнання, яке коштує десятки тисяч євро.

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