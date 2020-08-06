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Водій, що заснув за кермом, знищив камеру контролю швидкості

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,8 т.
Водій, що заснув за кермом, знищив камеру контролю швидкості

Водій, що заснув за кермом, знищив камеру контролю швидкості.. Фото: autobild.de

В околицях міста Росток, федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина, відбулася одна з найбільш дивних аварій. Водій мимоволі "помстився" камері контролю швидкості, яка зловила його на порушенні.

Як пише autobild.de, 26-річний водій заснув за кермом свого Volkswagen Fox, а коли наблизився до камери контролю швидкості, то раптово прокинувся від спалаху (оскільки система зафіксувала перевищення швидкості). Після цього автомобіліст випадково смикнув кермо праворуч і наїхав на цю камеру, повністю її знищивши.

Поліція перевірила водія на наявність у крові наркотиків і алкоголю, результати виявилися негативними. На щастя, все обійшлося без постраждалих, але покарання водієві не уникнути: окрім штрафу за перевищення швидкості, він також заплатить за знищене поліційне обладнання, яке коштує десятки тисяч євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві зняли автомобіль, якому не страшні пошкодження у разі ДТП.

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