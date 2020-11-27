Водій позашляховика показав, як їхатиме авто в разі втрати одного колеса

У мережі з'явилося відео курйозного випадку, що стався на одній з доріг в американському місті Чикаго, штат Іллінойс. Випадковий автомобіліст зняв, як його сусід по потоку їхав на великому позашляховикові без одного колеса і черпав днищем по асфальту. Причому судячи з поведінки водія, таке пересування його не дуже бентежило.

Відповідний ролик опублікував користувач YouTube marko bogdanovic. На кадрах можна побачити, що GMC Yukon втратив праве переднє колесо, а разом з ним, судячи з усього, і гальмівний диск – принаймні, у машини не проглядаються сліди гальмівної системи, а лише елементи підвіски і трансмісії. В таких умовах автомобіль їхав сильно нахиленим в праву сторону, при цьому заднє ліве колесо час від часу піднімалося в повітря. Однак найбільше страждала передня частина праворуч – через контакт кузова машини і шасі з дорогою з-під неї стабільно йшли іскри і дим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У коментарях до ролика користувачі висловили припущення, що, можливо, позашляховик був вкрадений, однак тоді неясно, чому водій їхав спокійно і як ні в чому не бувало, зупиняючись навіть на світлофорах.

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