Водій напідпитку загубив Toyota Camry і тепер шукає її через оголошення

Курйозний випадок трапився у Міннеаполісі, штат Міннесота, США. Місцевий автолюбитель настільки напився на вечірці, що забув, де залишив свою Toyota Camry. Тепер він шукає згубу через оголошення, які розклеїв на стовпах і деревах.

Фото одного з таких оголошень горе-американець виклав у соцмережі Reddit.

Оголошення про "зникнення" Toyota. Скриншот публікації

Чоловік зізнався, що він перебрав з алкоголем, і тепер просить співгромадян допомогти знайти машину за винагороду. За словами власника "тойоти", автомобіль припаркований "десь у північній частині Міннеаполіса", але точно не пам'ятає, де саме.

Американець зазначив, що насправді ситуація ще не така погана, як може здаватися. Він уважає, що рішення залишити машину й поїхати додому на автомобілі друга, ймовірно, врятувало життя людей, зокрема дітей (ну, це зрозуміло – не сідати ж за кермо після вживання алкоголю, правильно?).

У коментарі до фото деякі користувачі відверто дивуються, як можна було так напитися, щоб не пам'ятати, де припаркована машина. Навіть більше, чому навіть друг не може допомогти, з яким власник "тойоти" пізніше поїхав додому. Можливо, цей випадок насправді є звичайним жартом і не має нічого спільного з реальністю.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що нелегальна гонка двох авто закінчилася ДТП – завершити її їм завадила вантажівка.