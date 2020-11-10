Водій Lamborghini форсував калюжу по самий дах автомобіля

У мережі з'явилося відео, як водій суперкара Lamborghini Huracan Spyder проїжджає величезну калюжу на дорозі під час урагану. В один момент вода покрила автомобіль по самий дах, тим не менш, потужному "італійцеві" вдалося вирватися з пастки.

Відповідне відео опублікував YouTube-канал Supercar Hunter. Відомо, що незвичайний випадок стався на минулих вихідних у Флориді, США, коли регіон накрив шторм "Ета". Через стихію постраждали, серед інших, і автомобілісти, але якщо багато водіїв покинули свої машини, то водій "Уракана" вирішив не здаватися, що випливає з ролика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Lamborghini Huracan Spyder форсував значну калюжу Car and Driver

Американець, керуючий "Ламборгіні", спритно проїхав затоплену вулицю між застряглими авто і покинув небезпечну ділянку. Як пишуть користувачі в коментарях, йому вдалося успішно дістатися до місця призначення. Втім, невідомо, в якому стані перебуває машина після такої поїздки: якщо вода потрапила моторний відсік та (або) салон, суперкару загрожує дорогий ремонт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що поліцейскій суперкар Lamborghini врятував життя людині. За лічений час він доставив донорську нирку пацієнтові.