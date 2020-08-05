Водій фури 14 кілометрів віз на капоті розлюченого чоловіка
На минулих вихідних в американському штаті Флориді стався дорожній інцидент в стилі голлівудських бойовиків. Дійовими особами в ньому виступили далекобійник і водій легковика, між якими "пробігла кішка".
Даний інцидент привернув увагу випадкових свідків, які змогли записати подія з різних ракурсів. На відео можна побачити, як чоловік лежить на капоті вантажівки, що їде по трасі, і б'є металевим прутом лобове скло, а також голими руками і головою. У свою чергу водій фури навіть не намагається зупинитися – замість цього він має намір зкинути супротивника за допомогою хаотичних поворотів і різких гальмувань.
За словами очевидців, ця божевільна поїздка тривала 14 кілометрів. Що змусило розлюченого американця вийти зі своєї Toyota, перелізти через бетонний паркан вздовж дороги, застрибнути на вантажівку і почати гамселити вантажівку, поки не з'ясовано, пише autoblog.com.
У поліції заявили, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а дебошира затримали і відвезли в лікарню.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що злочинець заволодів автомобілем за $ 140 000 с допомогою підробленого чека.