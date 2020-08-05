Водій фури 14 кілометрів віз на капоті розлюченого чоловіка

На минулих вихідних в американському штаті Флориді стався дорожній інцидент в стилі голлівудських бойовиків. Дійовими особами в ньому виступили далекобійник і водій легковика, між якими "пробігла кішка".

Даний інцидент привернув увагу випадкових свідків, які змогли записати подія з різних ракурсів. На відео можна побачити, як чоловік лежить на капоті вантажівки, що їде по трасі, і б'є металевим прутом лобове скло, а також голими руками і головою. У свою чергу водій фури навіть не намагається зупинитися – замість цього він має намір зкинути супротивника за допомогою хаотичних поворотів і різких гальмувань.

Між водіями стався конфлік. Скріншот відео

За словами очевидців, ця божевільна поїздка тривала 14 кілометрів. Що змусило розлюченого американця вийти зі своєї Toyota, перелізти через бетонний паркан вздовж дороги, застрибнути на вантажівку і почати гамселити вантажівку, поки не з'ясовано, пише autoblog.com.

У поліції заявили, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а дебошира затримали і відвезли в лікарню.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що злочинець заволодів автомобілем за $ 140 000 с допомогою підробленого чека.