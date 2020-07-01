Водій дивом вижив у розірваній навпіл Skoda Octavia

Нещодавно у Словаччині сталася страшна аварія за участю Skoda Octavia. Автомобіль виявився розірваним навпіл і повністю знищеним, але, що дивно – водій залишився живий, незважаючи на всю серйозність наслідків.

Як пише Auto.cz, Octavia третього покоління зіткнулася з вантажівкою, яка рухалася говловною дорогою. Удар буквально розірвав чеський універсал на дві частини, обидві з яких опинилися одна від одної на пристойній відстані, та ще й за межами дороги.

ДТП, в якій водій дивом вижив; auto.cz

За кермом машини сидів 64-річний водій, і йому дуже пощастило – мало того, що чоловік залишився живий, так він ще й не отримав серйозних травм. Що ж стосується водія вантажівки, він також відбувся легким переляком.

ДТП, в якій водій дивом вижив; auto.cz

ДТП, в якій водій дивом вижив; auto.cz

Словацькі поліцейські повідомили, що вони провели тести на алкоголь обох водіям – результати виявилися негативними. Точні причини аварії з'ясовуються.

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