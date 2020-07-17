Водій BMW похвалився їздою на 180 км/год зустрічніою смугою

Віталій Сазонов Новини 10:07, 17.07.2020

У Мережі з'явилося відео, зняте безрозсудним водієм BMW 6-Series. Автомобіліст показав, як він їде на своєму авто на швидкості 180 км/год. Причому не тільки в своїй смузі, а й обганяючи інших водіїв та навіть виїжджаючи на зустрічну смугу.

Випадок стався в Молдові, на ділянці дороги Хинчешть-Кишинів. У ролику можна побачити, як однією рукою "бмввод" керує машиною, а іншою – знімає те, що відбувається, на телефон. Причому за час зйомок його швидкість навіть перевищувала позначку 180 км/год. Водночас водій кілька разів хаотично міняв смугу руху і перетинав подвійну суцільну смугу.

Спочатку відео було опубліковано його ж автором в TikTok, але на цей момент воно вже стало вірусним – ролик перепостив ряд провідних ЗМІ Молдови. Поліція займається пошуками гонщика.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електрокар Tesla влаштував масштабне ДТП.

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