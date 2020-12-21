Водій 10 годин провів у машині, яку засипало снігом

58-річний Кевін Крессен з американського штату Нью-Йорк опинився зачиненим у холодній машині на 10 годин. Його автомобіль засипала снігом снігоприбиральна вантажівка, що проїжджала повз: у цей час легковик стояв на узбіччі, і з незрозумілих причин водій спецтехніки його не помітив.

Як пише The New York Times, водій не зміг відразу ж вибратися з пастки, оскільки висота снігу становила неабиякі 1,2 метри. Водночас ситуація погіршувалася ще й тим, що через несправність двигуна автомобіля Кресен не міг ввімкнути обігрів салону, тому йому загрожувало обмороження. На щастя, чоловікові вдалося додзвонитися в поліцію по телефону і розповісти правоохоронцям про те, що трапилося. Однак через велику кількість снігу, який покривав автомобіль, поліції не вдалося точно визначити місцезнаходження машини.

Кевін Крессен поруч зі своїм рятівником, поліцейським Джейсоном Коллі The New York Times

Удача посміхнулася автомобілісту лише наступного ранку, коли сержант місцевого департаменту поліції Джейсон Коллі оглядав наслідки снігопаду на дорогах. Патрульному здалося, що під товстий шар снігу потрапили поштові скриньки, але коли він приступив до очищення, то натрапив на лобове скло "закопаної" машини.

Після того, як Кевіна витягли з машини, його відвезли до лікарні. Зараз чоловік лікується від переохолодження та обморожень.