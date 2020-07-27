Водії назвали улюблений автомобіль, який всіх переміг

Стас Сіділєв Новини 13:30, 27.07.2020

Велика американська компанія J.D. Power, яка проводить дослідження в питаннях якості сучасного транспорту, з'ясувала, які автомобілі подобаються власникам найбільше.

Дослідження включало величезну кількість параметрів, які вплинули на підсумкову оцінку кожного бренду. Максимальна можлива кількість балів дорівнює 1000.

З точки зору емоційної прихильності найбільш задоволеними своїм автомобілем виявилися власники електрокарів Tesla – в дослідженні компанія набрала 896 балів.

Слідом за нею – Porsche (881), Lincoln (876), Cadillac (874), Dodge (872) та RAM (871).

OBOZREVATEL раніше повідомляв про динамічний ріст вартості акцій Tesla, який в тому числі викликаний високою популярністю бренду.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Терористи порушили перемир'я на Донбасі: командувач ОС заявив про обстріли

Дефіцит бюджету України досяг рекордної позначки: кожна четверта гривня кредитна

РБНО заявила про витік даних і загрозу безпеці державних ресурсів

Путін заявив Зеленському, що осінні вибори "ставлять під загрозу" мир на Донбасі

Миротворців ООН перекинули на Донбас для контролю перемир'я