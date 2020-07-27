Водії назвали улюблений автомобіль, який всіх переміг

Електромобілі Тесла задовольняють власників більше за інші авто. Фото: autolifttech.net.

Велика американська компанія J.D. Power, яка проводить дослідження в питаннях якості сучасного транспорту, з'ясувала, які автомобілі подобаються власникам найбільше.

Дослідження включало величезну кількість параметрів, які вплинули на підсумкову оцінку кожного бренду. Максимальна можлива кількість балів дорівнює 1000.

З точки зору емоційної прихильності найбільш задоволеними своїм автомобілем виявилися власники електрокарів Tesla – в дослідженні компанія набрала 896 балів.

Слідом за нею – Porsche (881), Lincoln (876), Cadillac (874), Dodge (872) та RAM (871).

OBOZREVATEL раніше повідомляв про динамічний ріст вартості акцій Tesla, який в тому числі викликаний високою популярністю бренду.