Водії були в шоці: жінка на АЗС залила бензин у пакети. Відео

Цікавий випадок стався на одній з АЗС в американському Х'юстоні (штат Техас). Очевидці зняли на відео, як дівчина набирає бензин у ємность, яка жодного разу для цього не призначена.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобілістка заїхала на заправку і стала набирати паливо у звичайний поліетиленовий пакет. При цьому коли "майка" стала важкою і порвалася, дівчину це ніяк не збентежило – вона дістала ще один пакет, і запакувала в нього "тару", що тріснула. Після цього вона ретельно зав'язала пакет і поклала його в багажник поруч з покупками з маркету.

Навіщо водіїв знадобився бензин в пакеті, неясно – можливо, на АЗС була акція і паливо пропонували за привабливою ціною.

Yeah, double bag it lady, that will work ... 🤔 pic.twitter.com/i4qPwZJsfk - Tesla Owners Online (@ Model3Owners) 11 грудня 2019 р

Так чи інакше, але цей випадок смішний та моторошний одночасно: бензин неймовірно небезпечний, він вимагає належного поводження. Зрештою, не дарма ж були придумані каністри.

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