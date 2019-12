Водії були в шоці: жінка на АЗС залила бензин у пакети. Відео

Цікавий випадок стався на одній з АЗС в американському Х'юстоні (штат Техас). Очевидці зняли на відео, як дівчина набирає бензин у ємность, яка жодного разу для цього не призначена.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобілістка заїхала на заправку і стала набирати паливо у звичайний поліетиленовий пакет. При цьому коли "майка" стала важкою і порвалася, дівчину це ніяк не збентежило – вона дістала ще один пакет, і запакувала в нього "тару", що тріснула. Після цього вона ретельно зав'язала пакет і поклала його в багажник поруч з покупками з маркету.

Навіщо водіїв знадобився бензин в пакеті, неясно – можливо, на АЗС була акція і паливо пропонували за привабливою ціною.

Yeah, double bag it lady, that will work ... 🤔 pic.twitter.com/i4qPwZJsfk