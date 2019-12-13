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13 грудня • оновлено в 11:36
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Водії були в шоці: жінка на АЗС залила бензин у пакети. Відео

2.8т
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Цікавий випадок стався на одній з АЗС в американському Х'юстоні (штат Техас). Очевидці зняли на відео, як дівчина набирає бензин у ємность, яка жодного разу для цього не призначена.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобілістка заїхала на заправку і стала набирати паливо у звичайний поліетиленовий пакет. При цьому коли "майка" стала важкою і порвалася, дівчину це ніяк не збентежило – вона дістала ще один пакет, і запакувала в нього "тару", що тріснула. Після цього вона ретельно зав'язала пакет і поклала його в багажник поруч з покупками з маркету.

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Навіщо водіїв знадобився бензин в пакеті, неясно – можливо, на АЗС була акція і паливо пропонували за привабливою ціною.

Так чи інакше, але цей випадок смішний та моторошний одночасно: бензин неймовірно небезпечний, він вимагає належного поводження. Зрештою, не дарма ж були придумані каністри.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
видео курйоз
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