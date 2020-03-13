Власниця Lada Niva назвала своє авто крутішим за Lamborghini

В Австралії виставили на продаж рідкісний для цієї місцевості позашляховик Lada Niva. Коштує автомобіль недешево, проте власник аргументує це тим, що у цього авто є ряд переваг.

За Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 року випуску господар, який іменує себе як Victoria (судячи з усього, продає дівчина), хоче виручити 15 000 австралійських доларів, що еквівалентно майже 9,5 тис. доларам США. За ці гроші покупець отримує позашляховик в ідеальному стані (судячи з усього, машина добре збереглася через теплого австралійського клімату) з пробігом 93 тис. км.

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Нинішній власник запевняє, що його Нива стане відмінним вибором для тих, хто "хоче стати зіркою місцевих авто-шоу та отримати більше уваги на дорозі, ніж суперкар Lamborghini". Крім того, це відмінна грошова інвестиція, оскільки позашляховик "має великий потенціал для серйозного автомобільного колекціонування).

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

У комплекті з самою машиною йдуть 16-дюймові матові чорні диски з шинами General, однак, якщо від них відмовитися, можна добре заощадити – зі штатними колесами автомобіль віддають за 13 500 доларів.

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Під капотом авто – 1,7-літровий карбюраторний мотор на 79 к.с., зістикований із 5-ступіневою "механікою". Крім того, ця Нива має праворульну конфігурацією.

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Lada Niva, яка продається в Австралії carsales.com.au

Нагадаємо, як уже повідомляв OBOZREVATEL, приблизно за такі ж гроші продають Skoda Rapid 1980-х років з мінімальним пробігом.

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