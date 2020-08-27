Власники нових Hyundai поскаржилися на запах старих шкарпеток в салоні

Не так давно компанія Hyundai вивела на американський ринок розкішний кросовер Palisade. Однак через лічений час з цим автомобілем виникли неприємні проблеми, на які масово стали скаржитися покупці.

А саме, і водії, і пасажири, стали помічати, що в салоні машини смердить "часником і старими шкарпетками, що не прали тижнями". При цьому запах дуже стійкий, позбутися від нього не допомагає навіть хімчистка.

Можливо, неприємний запах виливає світла шкіра. Фото: Hyundai

Як пише видання The Drive, "аромат" проявляється не відразу, а лише через кілька місяців після покупки автомобіля, коли зникає перший запах нової машини. Крім того, якщо кросовер знаходиться на вулиці під сонцем, неприємний запах становиться ще більш різким.

За однією з версій, джерелом смороду може бути обшивка сидінь, оскільки більшість скарг надходять від власників, якы вибрали світлий салон зі шкіри Nappa.

Компанія Hyundai вже почала розслідування і намагається визначити, яка частина інтер'єру виливає неприємний запах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти розкрили один із секретів маніпулювання свідомістю покупців нових автомобілів.