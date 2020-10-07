Власники Skoda зможуть діагностувати неполадки за допомогою смартфона

Чеська компанія Skoda проводить тести нової програми для смартфонів Sound Analyzer, яка дозволить визначити несправність авто по звуку.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Додаток використовує штучний інтелект і допомагає швидко і точно визначити необхідність сервісного обслуговування.

Skoda тестує мобільний додаток Sound Analyzer. Фото: skoda-storyboard.com

Додаток записує звуки, що видаються автомобілем при роботі, і перетворює аудіофайл в спектрограму. Потім за допомогою штучного інтелекту вона порівнюється зі збереженими зразками і видає опис проблеми. Програмне забезпечення вже здатне розпізнавати 10 шаблонів з точністю понад 90%, в тому числі, для рульового управління, компресора кондиціонера і зчеплення в коробці передач DSG. Додаток також налаштован на розпізнавання інших звукових паттернів.

Sound Analyzer вже здатне розпізнавати 10 шаблонів з точністю понад 90%. Фото: skoda-storyboard.com

З червня 2019 року додаток Sound Analyzer було протестовано в 14 країнах. У пілотному проекті взяли участь 245 дилерів марки. Тести грають важливу роль в зборі аудіозаписів для "навчання" штучного інтелекту і вдосконалення програми.

Додаток Sound Analyzer дозволить своєчасно виявити несправності. фото: skoda-storyboard.com

Впровадження технології аналізу несправностей по звуку відкриє в майбутньому нові можливості для профілактичного обслуговування і своєчасного сервісного обслуговування автомобілів. Наприклад, при виявленні несправності, бортовий комп'ютер зможе відправляти дані на сервіс і навіть записувати автомобіль на СТО...

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