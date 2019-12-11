Власники електрокарів жорстко помстилися водіям бензинових авто

"Війна за інфраструктуру" між власниками електромобілів і бензинових авто не припиняється уже як декілька років. Але якщо раніше "бої" спалахували лише в Америці, то тепер справа дійшла до Європи.

Як з'ясував OBOZREVATEL, хорватські власники електромобілів втомилися від того, що водії бензинових авто часто перекривають їм доступ до зарядних пристроїв та вирішили помститися відповідним чином.

Близько 10 електрокарів заїхали на АЗС та заблокували автомобілям доступ до колонок. Усе дійство відбувалося 6 хвилин. І це зрозуміло: якби акція була необмеженою, напевно справа б закінчилося серйозним конфліктом і без поліції не обійшлося б.

Як зазначив один з учасників акції у своєму фейсбуці, на жаль, у електромобілістів не було іншого шляху вирішення проблеми блокування зарядних станцій. При цьому про злий намір мова не йде – активісти хотіли лише показати, що "електрокари існують, і вони роблять позитивний вплив на суспільство".

Однак, далеко не всі оцінили їх вчинок – деякі назвали його дурним та навіть ідіотським. Залишається сподіватися, що незабаром власники електромобілів та бензинових авто помиряться та припинять один одному "псувати життя".

Власники електромобілів заблокували АЗС Скріншот з відео

Власники електромобілів заблокували АЗС Скріншот з відео

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