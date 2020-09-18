Власникам авто готують новий податок: кому і скільки доведеться платити

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4101, який передбачає зниження порога середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Ініціатором проекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" пропонується змінити статтю 267 Податкового кодексу, що стосується транспортного податку і знизити поріг середньоринкової вартості легкових авто з 375 до 200 розмірів мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року. Цей показник використовується для розрахунку транспортного податку.

На думку авторів даного законопроекту, дані зміни викликані тим, що після зміни розмірів мінімальної зарплати в 2020 році список автомобілів, зазначених на сайті Мінекономіки, які підлягають оподаткуванню, скоротився в 1,5 рази в порівнянні з 2019 роком. Це призвело до скорочення надходжень до місцевих бюджетів. Крім того, з урахуванням збільшення розміру мінімальної зарплати до 6000 грн, список автомобілів, що підлягають оподаткуванню ще більше скоротиться. Для порівняння, в 2019 році список Мінекономіки налічував 353 авто, а в 2020-м – 215.

Таким чином, якщо законопроект стане реальністю, то кожен покупець, який придбає автомобіль вартістю 1,2 млн гривень, буде зобов'язаний заплатити транспортний податок в розмірі 25 тисяч гривень.

Хто повинен заплатити транспортний податок?

Відповідно до п. 267.1.1 Податкового кодексу України, платниками є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

Які автомобілі обкладаються податком?

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких пройшло не більше п'яти років (включно) і середня ринкова вартість яких становить понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (6000 грн), тобто 1 200 000 грн у 2021 році.

Як встановлюється середня ринкова вартість авто?

Механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів встановлений постановою Кабміну № 66 "Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів і внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів".

Ставка податку і порядок сплати

Встановлюється в розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль. Обчислення суми податку з об'єкта / об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податків.

Платник повинен сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке надсилається (вручається) за місцем реєстрації.

Відповідальність за несплату податку

Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених НК, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

У той же час передбачено, що починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання (в тому числі за період адміністративного та / або судового оскарження), починається нарахування пені (п.п.129.1.2 п. 129.1 ст.129 НК).

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