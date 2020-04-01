Власника Мерседеса поховали прямо за кермом автомобіля

Африканський політик Тшекеді Пітсо, який входив до складу демократичної партії, перед своєю смертю очолював одне з сіл ПАР. Тепер рідні та друзі попрощались з Пітсо незвичайним шляхом.

Тшекеді Пітсо помер у віці 72 років. Проте задовго до цього вирішив, що повинен бути похований в Mercedes. І навіть повідомив про це всім близьким людям, щоб ті були готові. Але і сам політик без діла не сидів і пару років тому навіть придбав Mercedes W124, фанатом якого був довгий час.

Африканського політика поховали за кермом Mercedes motor.ru

В результаті прощальна церемонія виглядала саме так, як її собі уявляв щасливий автомобіліст. Адже його поховали прямо за кермом улюбленого німецького седана. Дуже зворушливо. Набагато цікавіше сумних дерев'яних коробок.

OBOZREVATEL вже розповідав про старий Mercedes, який перетворили на сучасний електрокар. Але зовні про це не скажеш!

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